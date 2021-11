Τέσσερα νέα στοιχήματα από τον George Soros

Σε ακίνητα και χρηματοοικονομικές μετοχές αύξησε τα στοιχήματά της η Soros Fund Management το τελευταίο τρίμηνο, ενώ η αξία του χαρτοφυλακίου μετοχών της στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε σε κάτω από 5 δισ. δολάρια.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η επενδυτική εταιρεία του George Soros αποκάλυψε νέες θέσεις στις Hill-Rom Holdings Inc., MGM Growth Properties LLC, JPMorgan Chase & Co. and Goldman Sachs Group Inc.

Η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη αύξησε τα μερίδια στην IHS Markit Ltd. και στην κατασκευάστρια κατοικιών Dr Horton Inc. Αποχώρησε από τις θέσεις της στην start up μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων QuantumScape Corp. και στην κατασκευή ανελκυστήρων Otis Worldwide Corp.

Η επενδυτική εταιρεία του δισεκατομμυριούχου κατείχε 4,96 δισ. δολάρια σε αμερικανικές μετοχές στο τέλος του τριμήνου, μειωμένα κατά 205,2 εκατ. δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.