Κρούγκμαν: Εκανα λάθος για τον πληθωρισμό

Ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος στις εκτιμήσεις του για τον πληθωρισμό και ότι δεν ανέμενε να σκαρφαλώσουν οι τιμές σε τόσο υψηλά επίπεδα.

Όπως ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter, ο λόγος ήταν ότι δεν θεωρούσε πως η δημοσιονομική τόνωση από την κυβέρνηση Μπάιντεν θα τόνωνε τόσο πολύ τη ζήτηση όσο υποστήριζαν άλλοι οικονομολόγοι σαν τον Λώρενς Σάμερς.

Ο ίδιος συνεχίζει να πιστεύει ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αλλά αντίθετα με ότι ανέμενε υπήρξαν προβλήματα από την πλευρά της προσφοράς, τόσο με δυσκολίες των εφοδιαστικών αλυσίδων να καλύψουν την τεράστια ζήτηση για διαρκή αγαθά όσο και με το μεγάλο κύμα παραιτήσεων εργαζομένων που ονομάστηκε η «Μεγάλη Παραίτηση».

Αυτό δεν σημαίνει σύμφωνα με τον ίδιο ότι ο πληθωρισμός θα είναι απαραίτητα παροδικός, αν και όπως υποστηρίζει αυτή συνεχίζει να είναι η καλύτερη πρόβλεψη.

Επισημαίνει, ωστόσο, πώς είναι σε κάθε περίπτωση σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η κατάσταση είναι πιο σύνθετη και δεν έχει να κάνει μόνο με τη μεγάλη δημοσιονομική τόνωση.

Trying to clarify my own thoughts on inflation. I got inflation wrong; I didn't see the current surge coming. But why? I didn't think the fiscal stimulus early this year would boost demand as much as Summers et al predicted ... and, in fact, so far it hasn't 1/