Aπαγόρευση ταξιδιών από τις χώρες της νότιας Αφρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να αναστείλουν προσωρινά τα ταξίδια από τη νότια Αφρική, μετά τον εντοπισμό μιας νέας παραλλαγής του κορωνοϊού, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της προέδρου της Κομισίον, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτηση στο Twitter ανέφερε ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να επιβληθούν προσωρινά περιορισμοί σε όλα τα ταξίδια προς την ΕΕ από τη νότια Αφρική.

Member States agreed to introduce rapidly restrictions on all travel into the EU from 7 countries in the Southern Africa region:

Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa, Zimbabwe.



