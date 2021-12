ΗΠΑ: Ο ιδιωτικός τομέας πρόσθεσε 534.000 νέες θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο

Ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ δημιούργησε λιγότερες νέες θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του ινστιτούτου ADP.

Οι θέσεις εργασίας στις αμερικανικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 534.000 τον Νοέμβριο.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση προέβλεπαν ότι θα διαμορφωθούν στις 506.000.

Τον Οκτώβριο οι αμερικανικές εταιρείες είχαν προσθέσει 570.000 θέσεις εργασίας.

Private businesses in the United States hired 534 thousand workers in November of 2021 compared to 571 thousand in October of 2021. https://t.co/LOS8b95mlz pic.twitter.com/7OXBLOrNLa