ΟΗΕ: Ομόφωνο ψήφισμα για επιστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς στις χώρες προέλευσής τους

Ομόφωνα υιοθετήθηκε το ψήφισμα που είχε προταθεί από την Ελλάδα με τίτλο «Επιστροφή ή Αποκατάσταση της Πολιτικής Κληρονομιάς στις Χώρες Προέλευσής τους» από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 6 Δεκεμβρίου.

Το ψήφισμα πρόταση της Ελλάδας, το οποίο είναι τριετές, στηρίχθηκε από 111 χώρες, όπως επισημαίνεται και σε σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.

#UNGA unanimous #Resolution by #Greece 🇬🇷 on return of cultural property supported by the unprecedented number of 111 countries https://t.co/yDQN0AWLvI