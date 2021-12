Time: «Πρόσωπο της χρονιάς» ο Ελον Μασκ

«Πρόσωπο της χρονιάς» για το 2021 από το περιοδικό Time αναδείχθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Ελον Μασκ.

Οπως θυμίζει το Reuters, ο Μασκ είναι επίσης ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αεροδιαστημικής τεχνολογίας SρaceX ενώ ηγείται της startup Neuralink και της εταιρείας υποδομών The Boring Company.

