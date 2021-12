Πονοκέφαλος ο πληθωρισμός για τις ΗΠΑ

Σταθερά στις 205 χιλιάδες έμειναν τα αιτήματα για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ. Ο αριθμός είναι ανάλογος με αυτόν της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας και εντός των προβλέψεων των αναλυτών. Τα υφιστάμενα αιτήματα για επίδομα υποχώρησαν σε 1,86 εκατ. την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου.

Η έρευνα δείχνει τα χαμηλά επίπεδα απωλειών θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες καθώς οι εργοδότες εστιάζουν στην προσέλκυση εργαζομένων, ώστε να καλύψουν την καταναλωτική ζήτηση. Το επίπεδο των αιτημάτων είναι σε γενικές γραμμές ανάλογο με τα προ πανδημίας δεδομένα.

Από την άλλη πλευρά, οι παραγγελίες για διαρκή αγαθά τον Νοέμβριο αυξήθηκαν περισσότερο από τις προβλέψεις, δείγμα ευρωστίας της οικονομίας. Η αύξηση έφτασε το 2,5% έναντι του προηγούμενου μήνα, υποβοηθούμενη από ξαφνική αύξηση στον αεροπορικό τομέα.

November PCE #inflation +5.7% y/y vs. +5.7% est. & +5.1% in prior month (rev up from +5%); core +4.7% y/y vs. +4.5% est. & +4.2% in prior month (rev up from +4.1%) … headline rising at fastest rate since 1982; core at fastest since 1989 pic.twitter.com/Zv8nyQ880l