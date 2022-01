O Πάουελ υπόσχεται να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό

Ο Τζερόμ Πάουελ υποσχέθηκε να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό σε κατάθεσή του την Τρίτη ενώπιον αμερικανών γερουσιαστών για την έγκριση της δεύτερης θητείας του ως επικεφαλής της Fed.

Κατά την έναρξη της κατάθεσής τοου στην Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας, ο Πάουελ τόνισε ότι η ταχύτατη ανάκαμψη της οικονομίας από την πανδημία «δημιουργούσε επίμονες ανισορροπίες ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση και διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, και ως εκ τούτου οδήγησε σε αυξημένο πληθωρισμό».

«Γνωρίζουμε ότι ο υψηλός πληθωρισμός έχει κόστος», πρόσθεσε σύμφωνα με το Reuters, δεσμευόμενος να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία της κεντρικής τράπεζας «για να αποτρέψει την παγίωση του υψηλότερου πληθωρισμού».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο υψηλός πληθωρισμός αποτελεί απειλή για τον στόχο της πλήρους απασχόλησης.

Η ακρόαση είναι ένα πρώτο βήμα στην αναμενόμενη επιβεβαίωση του Πάουελ από την ολομέλεια της Γερουσίας για μια νέα τετραετή θητεία στο τιμόνι της Fed.

Η θέση απαιτεί την έγκριση της πλειοψηφίας από την ολομέλεια της Γερουσίας, η οποία ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ο κ. Πάουελ τόνισε ότι αν χρειαστεί η Fed θα προχωρήσει σε μεγαλύτερη αύξηση των επιτοκίων. O ίδιος προέβλεψε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να κρατήσουν μέχρι τον Μάρτιο του 2022.

