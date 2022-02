Πούτιν: Η Δύση δεν ικανοποίησε δύο κύριες απαιτήσεις ασφαλείας

Ο Ρώσος πρόεδρος. Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως η Δύση αγνόησε τις προτάσεις της Ρωσίας για την ασφάλεια, δεν ικανοποίησε τις δύο κύριες απαιτήσεις ασφαλείας της Ρωσίας. Ο ίδιος δήλωσε ότι ελπίζει ο διαλογος να συνεχιστεί ώστε να αποφευχθούν "αρνητικά σενάρια", μεταξύ αυτών ένας πόλεμος.

Οπως μεταδίδει το Reuters ο Β. Πούτιν αναφέρθηκε στην πιθανότητα πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ, εάν η Ουκρανία συμμετέχει στη Συμμαχία και στη συνέχεια επιτεθεί για να προσαρτήσει την Κριμαία από τη Ρωσία με τη βία.

"Ας φανταστούμε ότι η Ουκρανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ξεκινήσει αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται να πάμε σε πόλεμο με το ΝΑΤΟ; Το έχει σκεφτεί κάποιος αυτό; Προφανώς όχι», είπε μιλώντας σε συνέντευξη τύπου.

Χρειάζεται να βρεθούν τρόποι προκειμένου να προστατευθεί η ασφάλεια κάθε πλευράς, είπε ο Πούτιν.

