NYT: H J&J διακόπτει την παραγωγή του εμβολίου της

Η Johnson & Johnson στα τέλη του περασμένου έτους έκλεισε αθόρυβα το μοναδικό εργοστάσιο που παράγει παρτίδες του εμβολίου της για την Covid-19, ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενοι άτομα που γνωρίζουν την απόφαση.

Η διακοπή είναι προσωρινή, με το εργοστάσιο του Λέιντεν να αναμένεται να αρχίσει να παράγει ξανά το εμβόλιο μετά από λίγους μήνες, ανέφερε το άρθρο των NYT. Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι δεν ήταν σαφές εάν η παύση είχε αντίκτυπο στις προμήθειες εμβολίων.

Στην εγκατάσταση, στην ολλανδική πόλη Λέιντεν, κατασκευάζεται πάντως ένα πειραματικό αλλά δυνητικά πιο κερδοφόρο εμβόλιο για την προστασία από έναν άσχετο ιό, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η φαρμακοβιομηχανία τον περασμένο μήνα προέβλεψε έως και 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδη από πωλήσεις του εμβολίου της για την COVID-19 το 2022, άλμα 46%, έχοντας κακή απόδοση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.

Breaking News: J.&J. quietly paused Covid vaccine production at a key factory and is instead making an unrelated and potentially more profitable vaccine. The move is raising concern over whether the company can meet its commitments to developing countries. https://t.co/GYn4XEaHSy