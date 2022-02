Στο 9,5% ανέβασε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας αύξησε την Παρασκευή το βασικό της επιτόκιο ως απάντηση σε μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη επιτάχυνση του πληθωρισμού, καθώς η οικονομία ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19.

Οπως μεταδίδει το MarketWatch, σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Ρωσίας ανέφερε ότι αύξησε το βασικό της επιτόκιο στο 9,5% από 8,5%, όπως και αναμενόταν, έχοντας αρχίσει να σφίγγει την πολιτική της τον Μάρτιο, όταν το βασικό της επιτόκιο ήταν στο 4,25%.

Η κεντρική τράπεζα είπε ότι ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων για να μειωθεί ο πληθωρισμός στον στόχο του 4%. Ο πληθωρισμός της Ρωσίας ήταν 8,7% τον Ιανουάριο.

«Εάν η κατάσταση εξελιχθεί σύμφωνα με τις βασικές προβλέψεις, η Τράπεζα της Ρωσίας διατηρεί ανοιχτή την προοπτική περαιτέρω αύξησης των βασικών επιτοκίων στις προσεχείς συνεδριάσεις της», δήλωσε η κεντρική τράπεζα.

Russia's central bank raises interest rates for the 8th time in 11 months. Total 525 basis points.

Signals more hikes.

Inflation forecasts increased.

Growth forecasts cut.

But the big headache: Ukraine.

Ruble, stocks' fortunes are in Putin's hands, rather than Governor Nabiullina pic.twitter.com/ZLMxMeZCjG