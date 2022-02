Τηλεφώνημα Μπάιντεν-Πούτιν με στόχο αποκλιμάκωση στην Ουκρανία

Περισσότερο από μια ώρα διήρκεσε η τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου Joe Biden με τον Ρώσο ομόλογο του Vladimir Putin αναφορικά με την αύξηση των ρωσικών στρατευμάτων γύρω από την Ουκρανία, όπως ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ενώ οι σύμμαχοι προειδοποιούν πως οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να εισβάλουν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Biden προειδοποίησε τον Putin πως αν η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία θα υπάρξει αποφασιστική και γρήγορη απάντηση, ενώ τόνισε πως οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες για διπλωματία και για «άλλα σενάρια».

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm