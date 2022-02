Καρχαρίας σκότωσε κολυμβητή στο Σίδνεϊ

Οι παραλίες του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένης της εντυπωσιακής παραλίας Bondi, έκλεισαν την Πέμπτη μετά την πρώτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην πόλη εδώ και σχεδόν 60 χρόνια -- λίγες μέρες πριν η Αυστραλία ανοίξει ξανά τα σύνορά της στους διεθνείς τουρίστες.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην παραλία Little Bay αργά το απόγευμα της Τετάρτης μετά από αναφορές ότι ένας κολυμβητής δέχτηκε επίθεση από καρχαρία. Η αστυνομία αργότερα είπε ότι ανθρώπινα απομεινάρια βρέθηκαν στο νερό.

Ένας ψαράς που είδε την επίθεση είπε ότι ο κολυμβητής δέχθηκε επίθεση από έναν μεγάλο λευκό καρχαρία μήκους περίπου 4,5 μέτρων, ανέφερε η Sydney Morning Herald. Είναι η πρώτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ από το 1963, όταν η ηθοποιός Μάρσια Χάθαγουεϊ σκοτώθηκε από φαλαινοκαρχαρία στο Middle Harbour, ανέφερε η Herald.

Randwick beaches including Little Bay, Malabar, Maroubra, Coogee, Clovelly and La Perouse will be closed for 24 hours following a fatal shark attack near Little Bay today. Council Lifeguards will patrol beaches over the next 24 hours looking for any further sightings of sharks. pic.twitter.com/0FFNwGCgwe