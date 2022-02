Μπάιντεν: Ο Πούτιν επέλεξε πόλεμο, αυτός και η χώρα θα πληρώσουν τις συνέπειες

Για προσχεδιασμένη επίθεση μίλησε ο Τζο Μπάιντεν στο διάγγελμά του για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Οπως είπε:

Η Ρωσία απέρριψε κάθε καλή προσπάθεια που κάναμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα με διπλωματία.

Για εβδομάδες προειδοποιήσαμε ότι θα γίνει και τώρα εξελίσσεται όπως το είχαμε προβλέψει.

Είδαμε να στήνεται πολιτικό θέατρο στη Μόσχα με κατηγορίες ότι η Ουκρανία έκανε γενοκτονία ή ότι ετοιμάζεται να εισβάλει στις περιοχές που ελέγχουν οι αυτονομιστές.

Ο Πούτιν επέλεξε τον πόλεμο, αυτός και η Ρωσία θα πληρώσουν τις συνέπειες.

Οπως είπε, έδωσε εντολή για κυρώσεις και νέους περιορισμούς στο τι μπορεί να εξαχθεί στη Ρωσία. Αυτό θα έχει μεγάλες συνέπειες για τη ρωσική οικονομία άμεσα και μεσοπρόθεσμα. Τις έχουμε σχεδιάσει, συνέχισε, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται το πλήγμα στη ρωσική οικονομία και να ελαχιστοποιείται για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: δεν είμαστε σε αυτό μόνοι. Εχουμε συμμάχους που αντιστοιχούν στο μισό της παγκόσμιας οικονομίας.

Θα περιορίσουμε τη δυνατότητα της Ρωσίας να κάνει συναλλαγές σε δολάρια, ευρώ, λίρες και γεν. Θα περιορίσουμε τη δυνατότητα να στηρίζει τον στρατό της και να προοδεύει στην παγκόσμια οικονομία.

Το ρούβλι σήμερα έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο της ιστορίας και το χρηματιστήριο της χώρας βυθίστηκε, τόνισε ο πλανητάρχης.

Επεσήμανε ότι οι πρώτες κυρώσεις στις ρωσικές τράπεζες αφορούσαν σχήματα που ελέγχουν ενεργητικό ύψους 1 τρισ. δολαρίων. Κόψαμε τη μεγαλύτερη τράπεζα που έχει το 1/3 αυτού του ενεργητικού, τόνισε.

Τώρα προστίθενται ακόμα τέσσερις, μεταξύ αυτών η VTV. Το ενεργητικό που έχουν στις ΗΠΑ θα παγώσει.

Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε για λίστα ανθρώπων που θα υποστούν κυρώσεις. Είναι άνθρωποι που κέρδισαν από την πολιτική του Κρεμλίνου και θα πληρώσουν το βάρος γι’ αυτό.

Οι ρωσικές εταιρείες με ενεργητικό 1,4 τρισεκατομμυρίου δολαρίων θα υποστούν κυρώσεις και δεν θα μπορούν να στηριχθούν για χρηματοδότηση στη Δύση.

Τα παραπάνω θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο μακροπρόθεσμα, υποστήριξε. Όπως είπε, θα επηρεαστεί η τεχνολογική εξέλιξη της χώρας, αλλά και η δυνατότητά της να εξελίσσει τον στρατιωτικό της εξοπλισμό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατό για να πολεμήσει στην Ουκρανία, αλλά θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους.

Ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε και στο θέμα της ενέργειας. Κάλεσε τις αμερικανικές εταιρείες να μην εκμεταλλευτούν τη συγκυρία για να κάνουν ανατιμήσεις που θα αυξήσουν τα κέρδη: Στις κυρώσεις έχουμε ειδική πρόβλεψη ώστε να συνεχιστούν οι ενεργειακές πληρωμές, ενώ συνεργαζόμαστε με μεγάλους παραγωγούς και καταναλωτές ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση.

Θα κάνω ό,τι μπορώ για να μειώσω τον πόνο που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί στα βενζινάδικα, δήλωσε.

Εστειλε και μια προειδοποίηση στη Ρωσία: Αν επιχειρήσει κυβερνοεπίθεση σε αμερικανικές εταιρείες ή σε κρίσιμες υποδομές, θα ανταποδώσουμε.

Οι Ουκρανοί έζησαν 30 χρόνια ανεξαρτησίας, δεν θα δεχτούν την τυραννία, εκτίμησε. Εκανε λόγο για προσπάθεια του Πούτιν να χτίσει μια αυτοκρατορία και όχι για προσπάθεια να προστατεύσει τη Ρωσία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι δεν σχεδιάζει να μιλήσει με τον Πούτιν και ότι οι κυρώσεις στις τράπεζες έχουν περισσότερες συνέπειες από το να κοπεί η Ρωσία από το Swift (σ.σ. σύστημα διεθνών πληρωμών). Δεν συμφωνούν όλοι σε αυτή τη φάση στο μέτρο, είπε, αλλά το άφησε ανοικτό για το μέλλον.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι κυρώσεις κατά του ίδιου του Πούτιν είναι στο τραπέζι «δεν είναι μπλόφα, είναι στο τραπέζι», ωστόσο απέφυγε να απαντήσει γιατί δεν τις επέβαλε σήμερα. Αρνήθηκε δε να απαντήσει αν προσπάθησε να πείσει την Κίνα να επιβάλει και αυτή κυρώσεις.

