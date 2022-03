Ομόλογα πολέμου: $277 εκατ. άντλησε η Ουκρανία

Πολεμικά ομόλογα εξέδωσε η κυβέρνηση της Ουκρανίας την Τρίτη, λέγοντας ότι έχει συγκεντρώσει περίπου 8,14 δισ. χρίβνια (270 εκατ. δολάρια).

Το υπουργείο Οικονομικών της χώρας ανέφερε σε tweet ότι τα ομόλογα θα έχουν απόδοση 11%, με διάρκεια ενός έτους.

«Τα έσοδα από τα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής των οικονομικών αναγκών του κράτους υπό τον πόλεμο», έγραψε το υπουργείο στο Twitter μια ημέρα νωρίτερα. Ο ιστότοπός του αυτή τη στιγμή είναι εκτός λειτουργίας.

Η ονομαστική αξία ανά ομόλογο είναι 1.000 χρίβνια (33 δολάρια). Η κυβέρνηση προχώρησε επίσης στην έκδοση ομολόγων διάρκειας δύο μηνών και απόδοση 10%, συγκεντρώνοντας ακόμη 7 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, παρά την καταστροφική αναταραχή, η Ουκρανία κατέβαλε περίπου 300 εκατ. δολάρια τόκους ομολόγων σε διεθνείς επενδυτές που ήταν προγραμματισμένη πληρωμή για χθες Τρίτη, τηρώντας τις οικονομικές της δεσμεύσεις.

The Ministry of Finance has placed military bonds worth UAH 8.1 billion.



Thank you for participation! #UkraineWillResist 🇺🇦✊🏼 pic.twitter.com/R0e426oEp1