Airbnb: Άρση δραστηριοτήτων σε Ρωσία και Λευκορωσία

Η πλατφόρμα κοινής χρήσης σπιτιού Airbnb αναστέλλει όλες τις δραστηριότητες στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε στο Twitter αργά την Πέμπτη, όπως μεταδίδει το cnbc, ο Brian Chesky, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας.

Η κίνηση ενδέχεται να μην έχει σημαντικό αντίκτυπο στην Airbnb, ιδίως καθώς η συντριπτική πλειονότητα των αεροπορικών εταιρειών σταμάτησαν τις πτήσεις προς τη Ρωσία τις τελευταίες ημέρες.

Τη Δευτέρα, η Airbnb ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να προσφέρει δωρεάν, προσωρινή στέγαση σε έως και 100.000 πρόσφυγες που εγκαταλείπουν την Ουκρανία. Η εταιρεία θα χρηματοδοτήσει αυτές τις διαμονές με βοήθεια από οικοδεσπότες της Airbnb και δωρεές στο Ταμείο Προσφύγων Airbnb.org.

Πέραν αυτού ευαισθητοποιημένοι πολίτες, κλείνουν καταλύματα Airbnb, χωρίς απαραίτητα να σκοπεύουν να μείνουν στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τους Ουκρανούς συνανθρώπους τους που βρίσκονται σε οικονομική ανάγκη, κίνηση που ξεκίνησε από έναν λογαριασμό στο Instagram με την επωνυμία Quentin Quarantino, που δημιουργεί χιουμοριστικές εικόνες και λεζάντες για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

