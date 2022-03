Που φαίνεται πρόοδος στη διαπραγμάτευση Ουκρανίας-Ρωσίας

Η Ουκρανία είναι ανοιχτή να συζητήσει το αίτημα της Ρωσίας για ουδετερότητα, εφόσον της δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας, αν και δεν θα παραδώσει ούτε μια ίντσα εδάφους, δήλωσε κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Volodymyr Zelenskiy.

«Σίγουρα, είμαστε έτοιμοι για μια διπλωματική λύση», δήλωσε ο Ihor Zhovkva, αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Zelenskiy, σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television την Τετάρτη. Εγγυήσεις θα πρέπει να προέρχονται από τους γείτονες της Ουκρανίας, είπε, χωρίς να διευκρινίσει περισσότερα.

