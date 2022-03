Συνάντηση-εξπρές των ΥΠΕΞ Ρωσίας - Ουκρανίας χωρίς αποτέλεσμα

Την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανακοίνωσε ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση, που δεν κράτησε πολύ, δεν υπήρξε πρόοδος στις συζητήσεις, ενώ το Κίεβο επανέλαβε το αίτημα για κατάπαυση πυρός.

Η συνάντηση ήταν εύκολη και δύσκολη, δήλωσε ο Κουλέμπα. «Εύκολη γιατί ο Λαβρόφ ακολούθησε την παραδοσιακή του ρητορική, δύσκολη επειδή έκανα ό,τι μπορούσα», υπογράμμισε.

Όπως είπε, η πιο δύσκολη κατάσταση είναι στη Μαριούπολη, με τον Λαβρόφ να μη δεσμεύεται για ανθρωπιστικό διάδρομο για την απομάκρυνση αμάχων.

«Δεν θα παραδοθούμε, η εντύπωσή μου είναι ότι η Ρωσία δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να προχωρήσει σε κατάπαυση πυρός», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ζητούνται ισορροπημένες διπλωματικές λύσεις. «Είμαι έτοιμος να συναντηθούμε ξανά με αυτές τις συνθέσεις για να σταματήσουμε τον πόλεμο».

Από την πλευρά του, ο Ρώσος ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι στη συνάντηση «θυμίσαμε στην Ουκρανία ότι η Ρωσία έχει παρουσιάσει τις προτάσεις της και αναμένουμε απάντηση».

Μιλήσαμε για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, σημείωσε, ενώ σχολιάζοντας τις πολεμικές επιχειρήσεις, τόνισε ότι εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο.

«Η Δύση συμπεριφέρεται επικίνδυνα», σχολίασε, προσθέτοντας ότι παρέχει φονικά όπλα στην Ουκρανία. «Η Δύση δημιουργεί κίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή για τα επόμενα χρόνια», σημείωσε.

Επανέλαβε ότι το Κίεβο προετοίμαζε επίθεση στις ρωσόφωνες περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.

«Η Δύση δημιούργησε τη διαμάχη, αναγκάζοντας την Ουκρανία να διαλέξει μεταξύ της Ρωσίας και των δυτικών», σημείωσε.

«Πώς μπορεί το ΝΑΤΟ να αποφασίζει για τη δική μας ασφάλεια; Δεν θέλουμε στρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, θέλουμε μια ουδέτερη Ουκρανία», εξήγησε, σημειώνοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο συνάντησης κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι «απλά για να γίνει».

Ερωτηθείς για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Μαριούπολη, ανέφερε ότι η μονάδα ήταν ήδη υπό τον έλεγχο Ουκρανών στρατιωτικών και δεν υπήρχαν ασθενείς. «Τα δυτικά Μέσα δεν είδαν και τις δύο πλευρές της ιστορίας».

Ρωσικά στρατεύματα έχουν καταλάβει κάποιες συνοικίες της Μαριούπολης, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας Ίγκορ Κονασένκοφ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ρωσικός στρατός έχει καταστρέψει 2.911 ουκρανικές στρατιωτικές υποδομές από την έναρξη του πολέμου.

Η νύχτα πέρασε με ρωσικούς βομβαρδισμούς σε αρκετές ουκρανικές πόλεις. Ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, ο περιφερειάρχης στην περιοχή όπου βρίσκεται η πόλη Σούμι (βορειοανατολικά), έκανε λόγο για ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Βομβαρδίστηκαν επίσης κατοικημένες περιοχές στην πόλη Οχτίρκα, νοτιότερα, σύμφωνα με τον ίδιο. Υπάρχουν αναφορές πως χτυπήθηκε τμήμα του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου εκεί.

Ο δήμαρχος της Μικολάιφ, ο Ολεξάντρ Σιενκέβιτς, ανέφερε μέσω Facebook πως του αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις πολλών ρουκετών στον βορρά. «Είτε δοκιμάζουν πόσο ισχυρά είναι τα φυλάκιά μας είτε ετοιμάζονται για έφοδο», εκτίμησε ο αιρετός, αναφερόμενος στις ρωσικές δυνάμεις.

Εξάλλου το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του επιβραδύνουν και ανακόπτουν τη ρωσική επίθεση. Όπως αναφέρει ανακοίνωσή του, οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν μεγάλες απώλειες και φέρνουν εφεδρείες.

Ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προωθούνται για να περικυκλώσουν το Κίεβο και ενισχύουν τις θέσεις τους στη Μικολάιφ, ενώ επιθέσεις αναφέρονται στο Χάρκοβο, στην Ιζιούμ, τη Σούμι και την Οχτίρκα, πάντα κατά το επιτελείο.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

#Ukraine: A huge Russian convoy were struck by the Ukrainian artillery fire in Skybyn, #Kyiv Oblast. As a result, several vehicles were destroyed and damaged. pic.twitter.com/l2jYdByDim