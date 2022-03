Φρένο στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν

Οι παγκόσμιες δυνάμεις και το Ιράν διέκοψαν τις προσπάθειές τους για αναβίωση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015, αναζωπυρώνοντας μια κρίση που πρόκειται να αναστατώσει τις ήδη αυξημένες τιμές στις αγορές πετρελαίου και θα μπορούσε να βυθίσει τον Περσικό Κόλπο που εξάγει ενέργεια σε ένα νέο κύκλο βίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, σταμάτησαν οι συνομιλίες της Βιέννης λόγω «εξωτερικών παραγόντων», δήλωσε στο Twitter ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ζοζέπ Μπορέλ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Μπορέλ είπε ότι οι πλευρές είχαν φτάσει πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά δεν είπε πότε -ή εάν- οι διαπραγματεύσεις θα μπορέσουν να επαναληφθούν.

A pause in #ViennaTalks is needed, due to external factors.



A final text is essentially ready and on the table.



As coordinator, I will, with my team, continue to be in touch with all #JCPOA participants and the U.S. to overcome the current situation and to close the agreement.