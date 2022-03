Φον ντερ Λάιεν: Η Ε.Ε. ετοιμάζει τέταρτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει και τέταρτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ως απάντηση τον πόλεμο που εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας.

Η φον ντερ Λάιεν δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πακέτο, σύμφωνα όμως με πηγές που μίλησαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) οι χώρες-μέλη της ΕΕ και οι σύμμαχοί τους περιλαμβανομένων των ΗΠΑ πρόκειται να ανακαλέσουν το εμπορικό καθεστώς του «ευνοούμενου κράτους» της Ρωσίας ως μέλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επιβολή δασμών σε ρωσικά προϊόντα.

«Ο τρόπος με τον οποίο θα απαντήσουμε σήμερα στην αποτρόπαια επίθεση της Ρωσίας θα καθορίσει το μέλλον της Ουκρανίας, της Ένωσής μας και ολόκληρης της ηπείρου μας. Ας μείνουμε πιστοί στις αρχές που έχουν καθοδηγήσει την απάντησή μας μέχρι τώρα: Υπευθυνότητα, ενότητα, αλληλεγγύη, αποφασιστικότητα» τόνισε σε δηλώσεις της μετά τη λήξη της άτυπης Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις Βερσαλλίες.

The way we respond today to Russia's heinous attack will determine the future of Ukraine, of our Union and of our entire continent.



Let's stay true to the principles that have guided our response so far:



Responsibility, unity, solidarity, determination. https://t.co/61aOPXSSR9