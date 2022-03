Νέο χρέος 200 δισ. για το 2022 αποφάσισε η Γερμανία

Το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε σήμερα την ανάληψη νέου χρέους ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2022. Η απόφαση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, φορολογικές ελαφρύνσεις και επίδομα τέκνων.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), η κυβέρνηση αποφάσισε τη δημιουργία του ειδικού ταμείου 100 δισ. ευρώ για τις ένοπλες δυνάμεις, το οποίο είχε ανακοινώσει ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς από το βήμα του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Για το θέμα προβλέπεται συνταγματική αναθεώρηση, χρειάζεται επομένως η ψήφος των δύο τρίτων της Bundestag, άρα και ψήφοι από την αντιπολίτευση. Ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς έχει πάντως ήδη εκφράσει τη στήριξή του στο σχέδιο εκσυγχρονισμού της Bundeswehr. Το ειδικό ταμείο ωστόσο δεν προβλέπεται στην κανονική νομοθετική διαδικασία που αφορά τον προϋπολογισμό και τα δάνεια που θα χρειαστούν δεν θα υπολογιστούν στο «φρένο χρέους».

Η Γερμανία έχει βάλει στόχο για δαπάνες τουλάχιστον 44 δισ. ευρώ σε σύγχρονους εξοπλισμούς καθώς επιδιώκει να αναβαθμίσει γρήγορα τον στρατό της μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Germany has targeted at least 44 billion euros in spending on modern armaments as it seeks to rapidly upgrade its military after Russia’s invasion of Ukraine https://t.co/QkLTpCxs6k