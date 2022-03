BOE: Ανέβασε στο 0,75% τα επιτόκια υπό την πίεση του πληθωρισμού

Η κεντρική τράπεζα της Αγγλίας (BoE) αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25 μονάδες στο 0,75% -επαναφέροντας το επίσημο κόστος δανεισμού στα προ πανδημίας επίπεδά τους.

Παρά τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η 9μελής επιτροπή νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας αποφάσισε ότι η αυξανόμενη πληθωριστική πίεση απαιτούσε σκληρότερη πολιτική.

Η άνοδος κατά 0,25 μονάδες βάσης δείχνει και κάτι ακόμα. Είναι η πρώτη φορά που η κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια σε τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις από το καλοκαίρι του 1997 -την περίοδο αμέσως μετά την ανεξαρτησία της λειτουργίας της.

Καθώς ο πληθωρισμός σκαρφαλώνει προς το 8% είναι «πιθανόν» να ακολουθήσουν κι άλλες αυξήσεις επιτοκίων αναφέρεται από τους αξιωματούχους της BoE, οι οποίοι ψήφισαν για αύξηση επιτοκίων στο 0,75%, με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά.

The Monetary Policy Committee voted by a majority of 8-1 to increase #BankRate to 0.75%. https://t.co/RKxtjPGONr pic.twitter.com/raETKSADZ5

Policy divergence! The Bank of England raised rates but unlike the Federal Reserve, the central bank explicitly opened the door to a slower pace of normalization citing that further tightening 'might be' appropriate.



Guess who's next. pic.twitter.com/u2eXnVG4HC