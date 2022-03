Βραχυκυκλώνει η Μάγχη: Απέλυσε 800 εργαζομένους η P&O Ferries

Απέλυσε αιφνιδιαστικά 800 εργαζομένους της, δηλαδή περισσότερο από το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού της, η ιστορική βρετανική ναυτιλιακή εταιρεία P&O Ferries, που ανήκει στην DP World με έδρα το Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να διορθώσει τις ζημίες της. Η έντονη αντίδραση των πληρωμάτων καθήλωσε τα πλοία στα λιμάνια, με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια στη Μάγχη.

Η βρετανική ένωση εργαζομένων στις μεταφορές (RMT) ζήτησε από τους απολυόμενους να μην αποβιβαστούν από τα πλοία. Ανθρωποι της ασφάλειας στο Ντόβερ επιχείρησαν να επιβιβαστούν στα πλοία για να απομακρύνουν το πλήρωμα.

Σχέδιο της εταιρείας είναι να επανδρώσει τα πλοία της κατά κύριο λόγο με φθηνότερα πληρώματα από το εξωτερικό, κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι στα πορθμεία, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά τους που προβλήθηκε από το BBC.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον γαλλικό Τύπο, στα λιμάνια του Ντόβερ και του Χαλ είχε μεταφερθεί ήδη με πούλμαν προσωπικό από την Κολομβία, που θα αντικαθιστούσε τούς υπό απόλυση εργαζομένους.

New foreign crew waiting to board the Pride of Hull on King George Dock. ⁦@RMTunion⁩ sitting in onboard the vessel. They will not be boarding her. We understands that both current officers and ratings are to be sacked. pic.twitter.com/JqJOWNxgDA