Στρατηγικής σημασίας πόλη στο Ντονμπάς κατέλαβαν οι Ρώσοι

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι ο στρατός του ανέλαβε τον έλεγχο της πόλης Ιζιούμ στην περιοχή του Χάρκοβο. Νωρίτερα το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας υποστήριξε ότι οι μάχες στην πόλη συνεχίζονται. Η κατάληψη της πόλης θεωρείται ένα κρίσιμο βήμα στην προσπάθεια των Ρώσων να περικυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις που μάχονται στα ανατολικά μέτωπα.

Το Ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε επίσης την καταστροφή 13 εκτοξευτών αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων S-300 και Buk-M1 στο χωριό Danilovka στην περιοχή του Χάρκοβο καθώς και το αρχηγείο και την αποθήκη όπλων στο Bakhmut στην περιοχή του Ντόνετσκ.

Στην περιφέρεια Ντόνετσκ (ανατολικά) οι περισσότερες ουκρανικές μονάδες δέχονται πυρά, ανέφεραν από την πλευρά τους οι Ουκρανοί στρατηγοί. Στη περιφέρεια του Λουγκάνσκ, οι μάχες επικεντρώνονται στη Ρουμπίζνε (60.000 κάτοικοι), στη Σεβεροντονιέτσκ (100.000) και στην Ποπάσνα (20.000). Μάχες εκτυλίσσονται επίσης στον βορρά. Βομβαρδισμοί του ρωσικού πυροβολικού αναφέρθηκαν στις πόλεις Καλίνιβκα, Γκορίνκα, Ρομάνιβκα και σε βορειοανατολικά προάστια του Κιέβου.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο, συμφωνήθηκαν επτά ανθρωπιστικοί διάδρομοι την Πέμπτη, χωρίς καμία αναφορά για ασφαλή έξοδο από την πολιορκούμενη Μαριούπολη.

Το λιμάνι του Μπερντιάνσκ στην νοτιοανατολική Ουκρανία, το οποίο έχει καταληφθεί από τους Ρώσους φαίνεται να καίγεται, σύμφωνα με τοπικά ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και έναν ανώτερο σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας. Η πόλη βρίσκεται περίπου 75 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μαριούπολης.

Ο ανώτερος σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Anton Gerashchenko, ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram μια φωτογραφία που υποτίθεται ότι δείχνει πυκνούς καπνούς να αναβλύζουν από το λιμάνι. «Μια αποθήκη όπλων πυραύλων και πυροβολικού στο Μπερντιάνσκ που κατέχεται από τη Ρωσία», έγραψε δίπλα στην εικόνα.

Το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης NEXTA TV ανέφερε ότι ενημερώθηκε ότι χτυπήθηκαν ρωσικά πλοία αλλά περίμενε επιβεβαίωση. Εν συνεχεία το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε ένα ρωσικό αποβατικό πλοίο το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι.

«Το πλοίο μεταφοράς στρατευμάτων Orsk καταστράφηκε στο κατεχόμενο λιμάνι Μπερντιάνσκ. Δόξα στην Ουκρανία!», έγραψε το Πολεμικό Ναυτικό σε μήνυμά του στον λογαριασμό του στο Facebook.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, το οποίο επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο Zvezda του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το πλοίο αυτό μεταφοράς στρατευμάτων και υλικού ανήκε στον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας και ήταν το πρώτο ρωσικό πολεμικό πλοίο που έφτασε στο Μπερντιάνσκ στις 21 Μαρτίου.

«Η άφιξη αυτού του μεγάλου αποβατικού πλοίου στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ είναι ένα σημαντικό γεγονός», είχε μεταδώσει το Zvezda. Το πλοίο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 1.500 τόνους φορτίου «αποβιβάζει κάτω από τα μάτια μας τεθωρακισμένα που θα ενισχύσουν την ανάπτυξή μας», είχε προσθέσει.

Προς το παρόν οι πληροφορίες για την καταστροφή του πλοίου δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ο ρωσικός στρατός σπάνια κάνει ανακοινώσεις για τις απώλειες που υφίσταται.

