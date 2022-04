Στο 8,5% εκτινάχτηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Μάρτιο

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ πραγματοποίησε άλμα 8,5% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, οριακά πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν άνοδο κατά 8,4%.

Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο από τον Δεκέμβριο του 1981.

Τον Φεβρουάριο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή είχε ενισχυθεί κατά 7,9% σε ετήσια βάση.

Ο δομικός δείκτης, ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη τις τιμές στις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, κινήθηκε 6,5% υψηλότερα σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, λίγο κάτω από την πρόβλεψη για άνοδο κατά 6,6%.

Ο δείκτης είχε ενισχυθεί 6,4% τον Φεβρουάριο.

Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης σημείωσε κέρδη 0,3%, χαμηλότερα από την άνοδο 0,5% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η άνοδος των τιμών έχει φτάσει σε επίπεδα που έχουν να καταγραφούν από την εποχή του στασιμοπληθωρισμού τη δεκαετία του 1970 και του 1980.

Λόγω της ανόδου του πληθωρισμού, τα πραγματικά εισοδήματα των εργαζομένων, παρόλο που έχουν αυξηθεί κατά 5,6% σε σχέση με πέρυσι δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν την άνοδο στο κόστος ζωής. Σύμφωνα με ξεχωριστή έκθεση του υπουργείου Εργασίας, το μέσο πραγματικό ωρομίσθιο υποχώρησε κατά 0,8% τον Μάρτιο.

