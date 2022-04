Lockdown-Σανγκάη: Εκκλήσεις για ιατροφαρμακευτική βοήθεια από «αποκλεισμένους»

Οι κάτοικοι της Σανγκάης έχουν στραφεί στο διαδίκτυο για εθελοντική ιατροφαρμακευτική βοήθεια καθώς οι αυστηροί περιορισμοί για την ανάσχεση της COVID-19, που έχει επιβάλει η πόλη, περιορίζουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας και πυροδοτούν την απόγνωση και την ανησυχία.

Ενώ η πόλη αυτή των 25 εκατομμυρίων κατοίκων έχει καταφύγει στην επιβολή λόκνταουν και εκτεταμένων διαγνωστικών τεστ για την καταπολέμηση της νόσου που προκαλεί ο κορονοϊός, εκείνοι που πάσχουν από άλλα νοσήματα αναρτούν εκκλήσεις για βοήθεια σε πλατφόρμες αμοιβαίας αρωγής και σε ομάδες συνομιλίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια γυναίκα λέει ότι αναζήτησε βοήθεια στο διαδίκτυο καθώς αυξήθηκε η ανησυχία της για τον κίνδυνο μόλυνσης της παράλυτης μητέρας της από έναν ουροκαθετήρα που χρησιμοποιεί περίπου ένα μήνα.

"Συνήθως η αντικατάσταση του καθετήρα χρειάζεται δέκα λεπτά, αλλά το γειτονικό νοσοκομείο στο οποίο πηγαίνουμε είναι τώρα σφραγισμένο", λέει η γυναίκα που θέλησε να αποκαλύψει μόνο το επίθετό της, Ζου.

Σύμφωνα με την ίδια, περίπου πέντε νοσοκομεία την απέρριψαν καθώς τα τμήματα που πραγματοποιούν αυτή την διαδικασία έχουν αναστείλει την λειτουργία τους.

Ακόμη και όταν η θεραπεία είναι διαθέσιμη ορισμένοι ασθενείς λένε ότι δεν έχουν μπορέσει να αποκτήσουν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς ή να λάβουν άδεια να βγουν από τα συγκροτήματα κατοικιών, όπου διαμένουν.

Είναι επίσης δύσκολο να βρει κάποιος ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει κάθε νοσοκομείο, είπαν άλλοι ασθενείς στο Reuters.

Ενώ η κυβέρνηση της οικονομικής πρωτεύουσας της Κίνας έκανε έκκληση στα νοσοκομεία τον Μάρτιο να βρουν λύση για ασθενείς που δεν πάσχουν από COVID, αλλά αντιμετωπίζουν επείγουσες ανάγκες όπως αιμοκάθαρση ή θεραπεία κατά του καρκίνου, πολλοί εξακολουθούν να αγωνίζονται να για την πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα.

Εθελοντές παρενέβησαν για να βοηθήσουν.

Μια εθελόντρια, η οποία χρησιμοποιεί το όνομα Έιμι, λέει ότι ένας ασθενής έλαβε λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να ξεπεράσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια, να διασχίσει τον ποταμό Χουανγκπού, ο οποίος χωρίζει την Σανγκάη στα δύο, για να εισαχθεί σε νοσοκομείο από την άλλη πλευρά και να λάβει θεραπεία.

Ενα πρόγραμμα που δημιούργησαν φοιτητές πανεπιστημίου έχει συγκεντρώσει περίπου 1.600 αιτήματα για βοήθεια, αλλά πρόσφατα ο αριθμός αυτός μειώθηκε στα περίπου 50 νέα αιτήματα από σχεδόν 200 που ήταν πριν από μια εβδομάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι βελτιώνεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, όπως εξηγεί ο δημιουργός του διατηρώντας την ανωνυμία του καθώς ο κορονοϊός είναι ένα ευαίσθητο θέμα στην Κίνα.

Ενώ η Κίνα, η οποία κυβερνάται από το Κομμουνιστικό Κόμμα, έχει μια προβληματική σχέση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που λειτουργούν έξω από τα επίσημα κανάλια, οι αρχές δεν φαίνεται να έχουν παρέμβει στις προσπάθειες βοήθειας ως προς την πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα στη Σανγκάη.

Ανεπίσημα δίκτυα έχουν και στο παρελθόν εμπλακεί, για παράδειγμα προσφέροντας διαδικτυακή βοήθεια για την εξεύρεση αντιικών φαρμάκων στην πόλη Ουχάν της κεντρικής Κίνας στην αρχή της πανδημίας του κορονοϊού το 2020.

Κληθείσα να σχολιάσει πρόσφατες τέτοιες ενέργειες, οι αρχές της Σανγκάης αντέδρασαν αναρτώντας ένα άρθρο με πρωτοβουλίες στήριξης των ελέγχων για την COVID από την μεγαλύτερη ομάδα εθελοντών της πόλης, υποστηριζόμενη από το Κομμουνιστικό Κόμμα και σε λειτουργία από το 1997.

