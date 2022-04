ΕΕ: Ο κ. Μασκ ξέρει ότι οι κανόνες μας ισχύουν για όλες τις πλατφόρμες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα πως είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε την εξαγορά του Twitter από τον Elon Musk, αλλά υπενθύμισε ότι οι κανόνες για τις ψηφιακές υπηρεσίες ισχύουν για όλες τις μεγάλες πλατφόρμες.

«Ο νόμος μας για τις ψηφιακές υπηρεσίες ισχύει για όλες τις μεγάλες πλατφόρμες, για να διασφαλίζουν ότι η εξουσία τους επι του δημοσίου διαλόγου υπόκειται σε δημοκρατικά επικυρωμένους κανόνες για την καλύτερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Johannes Bahrke σε συνέντευξη Τύπου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Μασκ έκλεισε τη Δευτέρα συμφωνία για την εξαγορά της Twitter Inc. έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο Thierry Breton, επίτροπος για την εσωτερική αγορά ανέφερε σε tweet: «Είτε πρόκειται για αυτοκίνητα είτε για μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οποιαδήποτε εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες μας ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους».

«Ο κ. Musk το γνωρίζει καλά, είναι εξοικειωμένος με τους ευρωπαϊκούς κανόνες στην αυτοκινητοβιομηχανία και θα προσαρμοστεί γρήγορα στη νομοθεσία των ψηφιακών υπηρεσιών.»

