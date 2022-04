Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε τη Λβιβ στην Ουκρανία

Η Αντζελίνα Τζολί φέρεται να εθεάθη στην Ουκρανία σε μια επίσκεψη στην πόλη Λβιβ.

Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Facebook, η ηθοποιός φαίνεται να χαμογελά και να χαιρετάει τους θαυμαστές της καθώς παραγγέλνει έναν καφέ.

Οπως θυμίζει το Bloomberg, η Τζολί έχει υπάρξει πρέσβειρα του ΟΗΕ για πολλά χρόνια, αλλά οι λεπτομέρειες του ταξιδιού της στην Ουκρανία δεν είναι σαφείς.

Το βίντεο, στο οποίο φαίνεται η Τζολί να υπογράφει ένα χαρτί και να χαιρετάει προς την κάμερα, δημοσιεύτηκε στο Facebook από την Ουκρανή Maya Pidhorodetska και έκτοτε έχει περισσότερες από 19.000 κοινοποιήσεις.

Η κα Pidhorodetska έγραψε σε ανάρτηση όπου παραθέτει και το βίντεο στα ουκρανικά, η οποία, μεταφρασμένη από την Google, ανέφερε: «Τίποτα το ιδιαίτερο. Απλώς Λβιβ. Μόλις πήγα για καφέ. Μόλις Αντζελίνα Τζολί. Η Ουκρανία απλώς υποστηρίζεται από όλο τον κόσμο».

Lviv, Ukraine. The video shows Angelina Jolie talking to refugees at the train station.



(The actress's trip to Ukraine has not been officially announced) pic.twitter.com/SROU8QtMuI