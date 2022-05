Εξαγορά Twitter: Υποστηρικτής του Ελον Μασκ έγινε ο Σαουδάραβας πρίγκιπας

Χρειάστηκαν λιγότερο από τρεις εβδομάδες για να μετατραπεί ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Alwaleed bin Talal Al Saud από αγανακτισμένος επενδυτής σε σημαντικός υποστηρικτής της εξαγοράς της Twitter Inc από τον Ελον Μασκ, ύψους 44 δισ. δολαρίων.

«Είναι υπέροχο που συνδέομαι μαζί σου ο «καινούριε» φίλε μου @elonmusk», έγραψε ο Alwaleed την Πέμπτη, λίγο μετά την κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που έδειξε ότι συμφώνησε να διαθέσει ολόκληρο το μερίδιό του ύψους 1,9 δισ. δολαρίων σε ένα ιδιωτικοποιημένο Twitter.

Όταν ο Μασκ ανακοίνωσε την προσφορά των 54,20 δολαρίων ανά μετοχή τον Απρίλιο, ο Alwaleed χρησιμοποίησε την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων για να την απορρίψει, λέγοντας ότι δεν «πλησίαζε» την αξία της εταιρείας.

Great to connect with you my "new" friend @elonmusk🤝🏻



I believe you will be an excellent leader for @Twitter to propel & maximise its great potential@Kingdom_KHC & I look forward to roll our ~$1.9bn in the “new” @Twitter and join you on this exciting journey