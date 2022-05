ΕΕ: Τετ α τετ Μπρετόν-Μασκ, μετά την εξαγορά του Twitter

Με τον ευρωπαίο επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν αναμένεται να συναντηθεί στο Τέξας των ΗΠΑ ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter, επενδυτής και ιδιοκτήτης της Tesla, Έλον Μασκ (φωτο). Οι άνδρες θα συναντηθούν στο Όστιν, όπου βρίσκεται η καινούργια έδρα της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων του δεύτερου.

Ειδικότερα, και όπως έκανε γνωστό ο εκπρόσωπος του Μπρετόν θα τεθούν επί τάπητος ζητήματα που αφορούν στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αλλά και τους νέους κανόνες της ΕΕ που απαιτούν από τους τεχνολογικούς κολοσσούς να κάνουν περισσότερα για την αστυνόμευση στο διαδικτυακό περιεχόμενο.

Η συνάντηση έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της συμφωνίας για την αγορά του Twitter, έναντι 44 δισ. δολαρίων.

«Οι αλυσίδες τεχνολογίας και εφοδιασμού θα βρίσκονται ψηλά στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης με τον Έλον Μασκ», ανέφερε σχετικά ο Τέρενς Ζάκα.

«Η ελευθερία του λόγου θα είναι επίσης στο μενού μεταξύ του Τιερί Μπρετόν και του Ίλον Μασκ. Το ίδιο ισχύει και για τον κανονισμό της ΕΕ. Αναμένεται ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και πώς θα παίξει το “νέο” Twitter σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες», πρόσθεσε ακόμη.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

