Θετικός στον κορωνοϊό ο Μπιλ Γκέιτς

Θετικός στην Covid-19 βρέθηκε ο Μπιλ Γκέιτς, συνιδρυτής της Microsoft και πρόεδρος του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

«Βιώνω ήπια συμπτώματα και ακολουθώ τις συμβουλές των ειδικών, σε απομόνωση μέχρι να είμαι ξανά υγιής. Είμαι τυχερός που είμαι εμβολιασμένος, έχω κάνει ενισχυτική δόση κι έχω πρόσβαση σε τεστ και εξαιρετική ιατρική περίθαλψη», έγραψε ο Γκέιτς στο Twitter.

Ενημέρωσε ότι το φιλανθρωπικό Ίδρυμα Gates θα συνεχίσει να εργάζεται με τους συνεταίρους του και θα κάνει ό,τι μπορεί «για να διασφαλίσει ότι κανείς από εμάς δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ξανά μια πανδημία».

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.

Ο Γκέιτς μετέτρεψε την περιουσία του από την εταιρεία λογισμικού Microsoft σε μια διαφοροποιημένη περιουσία, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε ενέργεια μηδενικού άνθρακα. Η τρέχουσα περιουσία του είναι 126,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Γκέιτς, ο οποίος ίδρυσε τη Microsoft μαζί με τον Πωλ Άλεν το 1975, αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της τεχνολογικής εταιρείας τον Μάρτιο του 2020 κατέχοντας περίπου το 1% των μετοχών της εταιρείας λογισμικού και υπολογιστών. Μέχρι σήμερα, ο Gates έχει δωρίσει μετοχές της Microsoft αξίας περίπου 35,8 δισ. δολαρίων στο Ιδρυμα Γκέιτς.

We will continue working with partners and do all we can to ensure none of us have to deal with a pandemic again.