Ετσι μαζεύει η Κίνα χιλιάδες ανθρώπους και τους βάζει σε καραντίνα

Χιλιάδες άνθρωποι σε ένα χωριό κοντά στο κινεζικό λιμάνι Tianjin διατάχθηκαν να μπουν σε κυβερνητική καραντίνα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους κατοίκους σε δρόμους και σε λεωφορεία καθώς οι αξιωματούχοι συνεχίζουν να εφαρμόζουν την αυστηρή Covid Zero πολιτική της χώρας για τα νέα κρούσματα.

Tens of thousands in a district in Tianjin taken to quarantine site like lambs to demonstrate local officials loyalty to #CCPChina #ZeroCovid. https://t.co/LeueNzJKSP