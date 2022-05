Nτομπρόβσκις: Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να επιστρέψουν στη δημοσιονομική σύνεση

Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανθεκτική αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι χαμηλότερος, προειδοποίησε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο κ. Ντομπρόβσκις τόνισε ότι τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. πρέπει να κινηθούν προς μια συνετή δημοσιονομική πολιτική.

Τόνισε παράλληλα ότι η Ε.Ε. αναμένεται να δεχτεί χτύπημα, επειδή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ρωσική ενέργεια.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμα ότι η Ε.Ε. θα αποσύρει προσωρινά τους δασμούς για τα ουκρανικά προϊόντα.

