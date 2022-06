Επιστρέφει η ζωή στη Σανγκάη έπειτα από δύο μήνες lockdown

Οι αρχές της Σαγκάης ήραν σήμερα του περισσότερους περιορισμούς για την ανάσχεση της covid-19 που είχαν επιβάλει πριν δύο μήνες στους 25 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη άρση του lockdown το οποίο είχε προκαλέσει αγανάκτηση τους Κινέζους και προβλήματα στην οικονομία.

Πολλά μέτρα είχαν ήδη χαλαρώσει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς μειωνόταν σημαντικά ο αριθμός των νέων κρουσμάτων covid-19. Όμως οι κάτοικοι της Σανγκάης δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους παρά μόνο για μερικές ώρες την ημέρα και με την προϋπόθεση ότι έμεναν σε συγκροτήματα όπου δεν είχε καταγραφεί κανένα κρούσμα.

Την Τετάρτη το πρωί οι κάτοικοι της πόλης πήραν και πάλι τον δρόμο για τις δουλειές τους, ενώ κάποια καταστήματα προετοιμάζονταν να επαναλειτουργήσουν. Το μετρό και τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούσαν και πάλι.

The Yan'an Elevated Road in Shanghai at midnight, after 2 months of lockdown. pic.twitter.com/45ZDRKo2VI