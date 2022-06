Πρώτη μέρα εορτασμών για τα 70 χρόνια της βασιλείας της Ελισάβετ

Η βασίλισσα Ελισάβετ εμφανίσθηκε σήμερα στον εξώστη των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ κατά την πρώτη ημέρα των εορτασμών για τα 70 χρόνια της βασιλείας της, επευφημούμενη από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στα ανάκτορα στο Λονδίνο.

Η 96χρονη βασίλισσα, ντυμένη μ' ένα σύνολο χρώματος γαλάζιου προς μοβ, στεκόταν ακίνητη και στηριζόταν σ' ένα μπαστούνι. Συνοδευόταν από τον δούκα του Κεντ, έναν εξάδελφό της που είναι συνταγματάρχης του σώματος των Scots Guards, της Σκωτσέζικης Φρουράς, ενός από τα επίλεκτα συντάγματα της βρετανικής βασιλικής φρουράς.

Η βασίλισσα επρόκειτο να εμφανιστεί και πάλι στον εξώστη λίγο αργότερα για μια υπερπτήση αεροπλάνων της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, της RAF, αυτή τη φορά συνοδευόμενη από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που έχουν επίσημα καθήκοντα και από τα παιδιά τους.

70 χρόνια στον θρόνο

Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ ανέβηκε στον θρόνο, τη Σοβιετική Ένωση κυβερνούσε ο Ιωσήφ Στάλιν, την Κίνα ο Μάο Τσε Τουνγκ και τις ΗΠΑ ο Χάρι Τρούμαν. Από τότε, από την προεδρία των ΗΠΑ έχουν περάσει 14 πρόεδροι ενώ στην Ντάουνινγκ Στριτ έχουν φιλοξενηθεί 14 πρωθυπουργοί. Από αυτούς, ίσως ο πιο σημαντικός για την Ελισάβετ ήταν ο Ουίνστον Τσώρτσιλ. Δεν είναι λίγοι οι ιστορικοί που τον θεωρούν μέντορά της. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ο Τσώρτσιλ το 1955 αποσύρθηκε από την πολιτική, η βασίλισσα Ελισάβετ έγραψε μεταξύ άλλων στην αποχαιρετιστήρια επιστολή της: «Θα κρατήσω για πάντα μέσα μου μια θέση για τον πρώτο μου πρωθυπουργό, στον οποίο ο σύζυγός μου και εγώ οφείλουμε τόσα πολλά. Για τη σοφή καθοδήγηση του οποίου, κατά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας μου, θα είμαι πάντα βαθιά ευγνώμων».

Αν και ο ρόλος της ουσιαστικά είναι εθιμοτυπικός και δεν έχει κάποια πολιτική εξουσία, εντούτοις για πολλούς στη Βρετανία αποτελεί παράγοντα σταθερότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 4 στους 5 Βρετανούς εξακολουθεί να έχει θετική γνώμη για τη βασίλισσα Ελισάβετ παρά τα τεράστια σκάνδαλα που έχουν πλήξει το παλάτι όλα αυτά τα χρόνια.

Προσωπική ζωή

Η βασίλισσα Ελισάβετ παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Φίλιππο, μετέπειτα δούκα του Εδιμβούργου. στις 20 Νοεμβρίου 1947 στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ. Τρεις μήνες αργότερα έμεινε έγκυος στο πρώτο τους παιδί, τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Κάρολο. Με τον σύζυγό της έκαναν ακόμη τρία παιδιά: την πριγκίπισσα Αννα, τον πρίγκιπα Ανδρέα και τον πρίγκιπα Εδουάρδο. Σήμερα θα γιορτάσει το Πλατινένιο Ιωβηλαίο χωρίς τον σύζυγό της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέρυσι τον Απρίλιο.

