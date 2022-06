φον ντερ Λάιεν: Κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης για 275 εκατομμύρια ανθρώπους

Περίπου 275 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διατρέχουν υψηλό κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας φέτος, ως συνέπεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, προειδοποίησε σήμερα η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισήμανε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν έχει μόνο αντίκτυπο στην οικονομία, τη γεωπολιτική ή τις αρχιτεκτονικές ασφάλειας, αλλά και στη ζωή και τα μέσα διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που φοβούνται ότι δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να θερμάνουν τα σπίτια τους ή να ταϊσουν τα παιδιά τους. «Οι αριθμοί είναι σημαντικοί» και μπορεί γρήγορα να ξεφύγουν από τον έλεγχο, προειδοποίησε η Πρόεδρος της Επιτροπής. Αναφέρθηκε κυρίως σε περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής και υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι ωθούνται στην ακραία φτώχεια για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης των τιμών των τροφίμων.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια σύγκρουση κρίσεων που θα επιδεινώσει την επισιτιστική ανασφάλεια και την ανασφάλεια του χρέους σε όλο τον κόσμο. Μερικά από αυτά είναι κληρονομιά της πανδημίας και ευρύτερα ζητήματα που συνδέονται με το κόστος ζωής. Για παράδειγμα, οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας που έχουν αυξήσει το κόστος των λιπασμάτων ή των εξαγωγών μεταφοράς», ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθηκών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. «Είτε κυκλικές είτε δομικές, όλες αυτές οι επιπτώσεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: επιδεινώνονται μαζικά -και σκόπιμα- από τις ενέργειες του Πούτιν», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι τα τρόφιμα χρησιμοποιούνται από το Κρεμλίνο ως «όπλο».

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να περιγραφεί ο βομβαρδισμός των εγκαταστάσεων αποθήκευσης σιτηρών από τη Ρωσία και ο αποκλεισμός των ουκρανικών λιμανιών, -και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και η κλοπή- περίπου 20 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών που βρίσκονται σήμερα παγιδευμένα στην Ουκρανία», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν, η οποία ξεκαθάρισε ότι από τις κυρώσεις της ΕΕ εξαιρούνται τα τρόφιμα και είναι προσεκτικά σχεδιασμένες για να αποφευχθεί ο αρνητικός αντίκτυπος.

«Οι κυρώσεις μας δεν αγγίζουν βασικά προϊόντα διατροφής. Δεν επηρεάζουν το εμπόριο σιτηρών ή άλλων τροφίμων μεταξύ της Ρωσίας και τρίτων χωρών και το εμπάργκο στα λιμάνια περιλαμβάνει συγκεκριμένα πλήρεις απαλλαγές αγροτικών προϊόντων», πρόσθεσε και τόνισε ότι η επισιτιστική κρίση τροφοδοτείται από τον επιθετικό πόλεμο του Ρώσου Προέδρου Πούτιν.

Ως απάντηση στην επισιτιστική κρίση, η Πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθούν οι αγορές ανοιχτές και να διασφαλιστεί από όλους τους εταίρους της ΕΕ ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί ούτε έλεγχοι στις εξαγωγές τροφίμων. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία να δημιουργηθούν «διάδρομοι Αλληλεγγύης». Όπως είπε, η ΕΕ εργάζεται σκληρά πάνω σε εναλλακτικούς τρόπους για να εξαχθούν τα σιτηρά, που έχουν αποκλειστεί στην Ουκρανία, το συντομότερο δυνατό. Σημείωσε, ωστόσο, ότι η πλειονότητα των ουκρανικών σιτηρών μπορεί να εξαχθεί εγκαίρως μόνο μέσω της Μαύρης Θάλασσας, γι' αυτό τα λιμάνια της Ουκρανίας θα πρέπει να μπορέσουν να λειτουργήσουν ξανά και ευχαρίστησε τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών προς αυτόν το σκοπό.

Τέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε στην ανάγκη αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τις χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην επένδυση επιπλέον 225 εκατ. ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες των χωρών αυτών και στην άμεση κινητοποίηση 600 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ανακοίνωσε, ακόμη, ότι την επόμενη εβδομάδα θα μεταβεί στην Αίγυπτο για να συζητήσει με τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι.

