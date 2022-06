Κολομβία-Προεδρικές εκλογές: Πόλωση μέχρι το νήμα, σε βαθιά κρίση

Η Κολομβία ψηφίζει Κυριακή για να αναδείξει τον επόμενο πρόεδρό της, επιλέγει μεταξύ του αριστερού αντιπολιτευόμενου Γουστάβο Πέτρο και του ανεξάρτητου επιχειρηματία Ροδόλφο Ερνάντες, δυο υποψηφίων που υπόσχονται, ο καθένας με τον τρόπο του, ριζοσπαστικές αλλαγές σε μια χώρα σε βαθιά κρίση.

Έπειτα από μια αποκρουστική προεκλογική εκστρατεία, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, που δημοσιοποιήθηκαν πριν από περίπου μια εβδομάδα, θέλουν τους φιναλίστ να δίνουν μάχη μέχρι το νήμα, κάτι άνευ προηγουμένου. Ο δεύτερος γύρος πιθανόν θα κριθεί «στο φωτοφίνις», κατά την εκτίμηση του κολομβιανού Τύπου.

Σχεδόν 39 εκατ. ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία, που θα διεξαχθεί από τις 08:00 ως τις 16:00 (τοπικές ώρες· από τις 16:00 ως τις 00:00 ώρες Ελλάδας) σε 12.500 εκλογικά τμήματα. Καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο «αντισυστημικούς» υποψήφιους που ενδέχεται, για πρώτη φορά, να ενσαρκώσουν «σημαντική πολιτική αλλαγή», συνοψίζει η Καρολίνα Χιμένες, διευθύντρια του τμήματος πολιτικών επιστημών του Εθνικού Πανεπιστημίου.

Απόψε ο γερουσιαστής Πέτρο, άλλοτε αντάρτης που μετατράπηκε σε σοσιαλδημοκράτη, πρώην δήμαρχος στην πρωτεύουσα Μπογοτά, ενδέχεται να γίνει ο πρώτος πρόεδρος της Αριστεράς στην ιστορία της Κολομβίας.

Ή τη διακυβέρνηση θα αναλάβει ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ερνάντες, χωρίς ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα, πρώην δήμαρχος στην Μπουκαραμάνγκα, στον βορρά, που έκανε την έκπληξη βγάζοντας την παραδοσιακή δεξιά εκτός μάχης στον πρώτο γύρο, υποσχόμενος να τελειώσει τους «κλέφτες» και τη «γραφειοκρατία».

Colombians are voting in a presidential election to choose between an ex-guerrilla who wants to transform their business-friendly economic model, and a construction magnate who is under investigation for corruption https://t.co/dYJNuZdJjn