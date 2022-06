ΗΠΑ: Τέταρτη μηνιαία πτώση στις μεταπωλήσεις κατοικιών τον Μάιο

Χαμηλότερα κινήθηκαν οι μεταπωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ τον Μάιο για τέταρτο διαδοχικό μήνα.

Ειδικότερα, οι μεταπωλήσεις κατοικιών υποχώρησαν 3,4% στο εποχιακά προσαρμοσμένο μέγεθος των 5,41 εκατομμυρίων μονάδων τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε η Εθνική Ένωση Μεσιτών (NAR).

Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο από τον Ιούνιο του 2020.

Η μέτρηση ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Σε ετήσια βάση οι πωλήσεις βούτηξαν κατά 8,6%.

Η μέση τιμή πώλησης τον Μάιο διαμορφώθηκε στα 407.600 δολάρια, μια αύξηση 14,8% από τον Μάιο του 2021.

