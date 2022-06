ΗΠΑ: Μικρή πτώση στις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν στις 229.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου από 231.000 μία εβδομάδα νωρίτερα.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 226.000

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες αυξήθηκε στις 223.500 από 219.000 μία εβδομάδα νωρίτερα.

Initial jobless claims were slightly above expected in the week ended June 18, when they were down 2,000 to 229,000 from an upwardly revised 231,000 the previous week. pic.twitter.com/9GSflQCcxA