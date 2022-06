ΗΠΑ: Ανατράπηκε το δικαίωμα στην άμβλωση

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την Παρασκευή την απόφαση-ορόσημο του 1973 (Roe v. Wade) που αναγνώριζε το συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και τη νομιμοποίησε σε εθνικό επίπεδο, επιφέροντας νέο πλήγμα στο ήδη αποδυναμωμένο κύρος του θεσμού.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το δικαστήριο με 5 ψήφους υπέρ και 4 κατά έκρινε ότι η απόφαση του 1973 που επέτρεπε τη διενέργεια αμβλώσεων προτού το έμβρυο να γίνει βιώσιμο έξω από τη μήρα - περίπου στις 24 με 28 εβδομάδες κύησης - ήταν εσφαλμένη επειδή το Σύνταγμα των ΗΠΑ δεν κάνει κάποια συγκεκριμένη αναφορά στο δικαίωμα της άμβλωσης.

Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου δίνει στην κάθε μεμονωμένη πολιτεία την εξουσία να θέτει τους δικούς της νόμους για την άμβλωση χωρίς να ανησυχεί ότι θα παραβιάσει την απόφαση Roe v Wade, η οποία για σχεδόν πενήντα χρόνια επέτρεπε την άμβλωση στα δύο πρώτα τρίμηνα της κύησης.

Περίπου οι μισές πολιτείες αναμένεται να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν δραματικά τις αμβλώσεις μετά την απόφαση του Ανώντατου Δικαστηρίου.

Προσχέδιο της απόφασης που ανέφερε πως το δικαστήριο ήταν πιθανό να ανατρέψει την απόφαση διέρρευσε τον Μάιο, προκαλώντας πολιτική καταιγίδα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επανεξέτασε την απόφαση Roe v όταν η Wade Jackson Women's Health Organization, η μοναδική κλινική αμβλώσεων που παραμένει στο Μισισισίπι, προσέφυγε εναντίον νόμου της πολιτείας του 2018 που επιτρέπει τις αμβλώσεις μόνο όταν υπάρχει «ιατρικός λόγος έκτακτης ανάγκης» ή «σοβαρή ανωμαλία του εμβρύου» και δεν προβλέπει εξαίρεση για τις εγκυμοσύνες που είναι αποτέλεσμα βιασμού ή αιμομιξίας.

Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το 2018 τον νόμο επικαλούμενος το δεδικασμένο στην υπόθεση Ρόου. Το πέμπτο εφετείο με έδρα τη Νέα Ορλεάνη κατέληξε το 2019 στο ίδιο συμπέρασμα.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να καταργήσει το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση γυρίζει τις ΗΠΑ 150 χρόνια πίσω, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, κάνοντας λόγο για μια ημέρα λύπης.

Όπως ανέφερε, η απόφαση ήταν ένα τραγικό λάθος που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία πολλών γυναικών στη χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο μόνος τρόπος να αποκατασταθεί το δικαίωμα των γυναικών να επιλέγουν είναι να θεσπίσει ομοσπονδιακό νόμο το Κογκρέσο. Δεν υπάρχει τρόπος να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στην άμβλωση μέσω εκτελεστικών πράξεων, πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα στις εκλογές του Νοεμβρίου, πρόσθεσε.

Αυτό το φθινόπωρο στις κάλπες κρίνεται η προσωπική ελευθερία, κρίνεται η απόφαση Roe v Wade.

Παράλληλα, ο Μπάιντεν υπογράμμισε ότι θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να προστατεύσει τις γυναίκες στις πολιτείες που περιορίζουν την άμβλωση. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι θα κάνει ότι μπορεί για να καταπολεμήσει μέτρα που περιορίζουν τη μετακίνηση γυναικών σε άλλες πολιτείες για να κάνουν άμβλωση.

Ο Μπάιντεν τόνισε ακόμα ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου καταδεικνύει ότι δεν αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία στις ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι η απόφαση καθιστά τις ΗΠΑ «παρία» μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Η αμερικανική συντηρητική δεξιά υποδέχθηκε με θέρμη την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που «πετάχτηκε στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας» το δικαίωμα στην άμβλωση, ενώ η αριστερά και πολλές οργανώσεις από την άλλη δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν να «μάχονται» για να υπερασπίζονται αυτό το δικαίωμα των γυναικών.

«Επιστρέφοντας το ερώτημα της άμβλωσης στις Πολιτείες και στους ανθρώπους, το Ανώτατο Δικαστήριο διόρθωσε ένα ιστορικό λάθος», χαιρέτισε με μήνυμά του στο Twitter ο πρώην αντιπρόεδρος Μάικ Πενς στην κυβέρνηση Τραμπ.Τώρα που η απόφαση η οποία θωράκιζε αυτό το δικαίωμα για σχεδόν 50 χρόνια σε ομοσπονδιακό επίπεδο «πετάχτηκε στον κάδο των σκουπιδιών της ιστορίας, ανοίγει μια νέα αρένα», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος Πενς, ένθερμος Χριστιανός Ευαγγελιστής, που δίνει «μια δεύτερη ευκαιρία για μια ζωή» και προτρέπει κάθε πολιτεία της χώρας να απαγορεύσει τις αμβλώσεις.

«Αυτή η βάρβαρη απόφαση είναι εξωφρενική και σπαρακτική. Αλλά μην έχετε αυταπάτες: τα δικαιώματα των γυναικών και όλων των Αμερικανών θα είναι στα ψηφοδέλτια αυτόν τον Νοέμβριο», δήλωσε η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, αναφερόμενη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ αργότερα φέτος.



Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μιτς Μακόνελ έκανε λόγο «για μια ιστορική νίκη για το Σύνταγμα και για τους πιο ευάλωτους στην κοινωνία μας». «(Αυτή η απόφαση) είναι γενναία και ορθή», είπε.

Ο γενικός εισαγγελέας του Μιζούρι ανακοίνωσε ήδη σήμερα Παρασκευή ότι η συντηρητική αμερικανική πολιτεία γίνεται η «πρώτη» που απαγορεύει την οικειοθελή διακοπή της εγκυμοσύνης μετά την ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.



«Είναι μια μνημειώδης μέρα για την ιερότητα της ζωής», είπε ο Έρικ Σμιτ σε tweet συνοδευόμενο από μια εικόνα που τον δείχνει να επικυρώνει το νομοσχέδιο που «πραγματικά» τερματίζει τις αμβλώσεις στο Μιζούρι, μια πολιτεία που είχε μόνο μία κλινική που επέτρεπε μια τέτοια επέμβαση.





🚨BREAKING: With the Dobbs decision just handed down and a stroke of my pen — Missouri became the first state to effectively end abortion and has become the most Pro Life state in America. pic.twitter.com/8asHJKMIdo