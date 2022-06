Πρώτη επίσκεψη του Ρώσου ΥΠΑΜ στην Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου επιθεώρησε μονάδες ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, ανακοίνωσε την Κυριακή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Στις θέσεις διοίκησης των ρωσικών μονάδων, ο στρατηγός Σεργκέι Σόιγκου άκουσε αναφορές από τους διοικητές για την τρέχουσα κατάσταση και τις ενέργειες των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων στις κύριες επιχειρησιακές περιοχές», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Δεν έγινε αμέσως γνωστό πότε έγινε η επίσκεψη, επισημαίνει το Reuters.

On month five of the war, Russia’s defense minister Sergei Shoigu visits Ukraine for the first time. pic.twitter.com/h3dNr0LuuX