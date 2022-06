Νεκροί 23 μετανάστες στο Μαρόκο

Είκοσι τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους κατά την μαζική προσπάθεια 2.000 περίπου αφρικανών μεταναστών να εισχωρήσουν στον ισπανικό θύλακα της Μελίγια στο βόρειο Μαρόκο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε από τις μαρονικές αρχές.

«Πέντε μετανάστες κατέληξαν, ανεβάζοντας τον απολογισμό στους 23 νεκρούς», ανακοίνωσε πηγή των αρχών της επαρχίας του Ναντόρ, διευκρινίζοντας ότι «18 μετανάστες και ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση».

18 dead after a mass attempt by 2000 African immigrants to force their way from Morocco into Spain’s enclave of Melilla.



500 illegals managed to enter the border area after cutting a fence with shears.



140 security personnel and 76 migrants were injured during the incursion. pic.twitter.com/ZZ5ENVZUfv — UK Justice Forum 🇬🇧 Latest Video News Updates! (@Justice_forum) June 25, 2022

#UPDATE Spanish Prime Minister Pedro Sanchez on Saturday described a deadly migrant rush in the enclave of Melilla bordering Morocco as "an attack on the territorial integrity" of Spain which he blamed on "mafias that traffic in human beings" pic.twitter.com/LABE2erX74 — AFP News Agency (@AFP) June 25, 2022

Unbelievable …hope India is prepared….



Illegal immigrants jumping Melilla fence separating Morocco from Spain.



They usually do this in groups of hundreds so it's imposible to manage am told…pic.twitter.com/k70WiyoKGz — Rocks (@naikrakesh) June 24, 2022

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ