Βεστάγκερ: Χάσαμε πολύ χρόνο για την ανεξαρτησία της Ευρώπης στους ημιαγωγούς

Χρειάστηκε η πανδημική κρίση, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση, προκειμένου η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία στους ημιαγωγούς και στα τεχνολογικά εξαρτήματα εν γένει να καταστεί βασικός στόχος, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αυτόνομης πορείας της Κοινότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταλλάσσεται ραγδαία, αναδεικνύοντας νέες συνθήκες, ζητούμενα, συμμαχίες και απαιτήσεις, όπως τόνισε η κυρία Margrette Vestager, επίτροπος Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πρόεδρος του «Europe Fit for the digital age», κατά τη διάρκεια συζήτησης στην οποία και συμμετείχε, στο πλαίσιο του συνεδρίου του Money Review με τίτλο: «Technology Summit: Shaping the digital transition».

«Δυστυχώς, χάσαμε πολύ χρόνο κατά το παρελθόν, παρότι είχαμε έγκαιρα επισημάνει τα σχετικά κενά, ενώ το 2013 είχαμε θέσει ως στόχο η παραγωγή τουλάχιστον του 20% των επεξεργαστών να λαμβάνει χώρα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Παρ' όλα αυτά, δεν υπήρξε η παραμικρή πρόοδος, ενδεχομένως εξαιτίας της έλλειψης του κατεπείγοντος ή του προφυλαγμένου περιβάλλοντος στο οποίο και λειτουργούσαμε συνολικά. Πλέον, οι συγκεκριμένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζονται εμπράκτως και από τη βιομηχανία, όσο και από τις επιχειρήσεις με δραστικές κινήσεις και τα αναγκαία κεφάλαια, ενώ είμαι αισιόδοξη για τον υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας μιας συνεργατικής δράσης σε αυτό το πεδίο», όπως παραδέχτηκε η κυρία Vestager.

Η αρμόδια επίτροπος Ανταγωνισμού δήλωσε ικανοποιημένη με τον συμβιβασμό που επετεύχθη σχετικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες και την εν γένει αποτροπή της χρήσης λόγου μίσους και διακρίσεων στο διαδίκτυο και την προστασία των ανηλίκων, καθώς απαιτήθηκε πολλή δουλειά και μια διετία διεργασιών έως ότου προκύψει μια ευρύτερη πολιτική συνεργασία. «Πάντοτε θεωρώ πως μια νομοθεσία είναι καλύτερη από την πλήρη ανομία και αυθαιρεσία. Έχω πίστη στην εφαρμογή της, καθώς εμπνέεται και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όσα προκύπτουν από τα τεκταινόμενα σε διεθνές επίπεδο. Ως τέτοια μπορεί να θεωρηθούν, επίσης, η διάχυση παραπληροφόρησης σε συνάρτηση με σημαίνοντα ζητήματα της εποχής μας, όπως λ.χ. η πανδημική κρίση και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Ικανοποιητικό το επίπεδο της καινοτομίας στην Ε.Ε.

Η κυρία Vestager υπεραμύνθηκε της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας σε ό,τι αφορά τον βαθμό προόδου και εξέλιξης στους τομείς της αναζήτησης εμπορικά βιώσιμης καινοτομίας, αλλά και στο startup περιβάλλον, με την πρόκληση να ανάγεται στο επόμενο βήμα, ήτοι αυτό του scale up. «Συνεχίζουμε να πιέζουμε δημιουργικά προκειμένου να διατεθούν ακόμη μεγαλύτερα κεφάλαια προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ αντιλαμβανόμαστε πως ο χρόνος δεν λειτουργεί ως σύμμαχός μας σε αυτή την προσπάθεια. Πόσο μάλλον, όταν στο κάδρο υπεισέρχονται απόλυτα εξειδικευμένες πρακτικές, όπως η B2B ψηφιοποίηση, η “έξυπνη” γεωργία, το mobility, η ενέργεια, η υγεία. Τα πάντα ψηφιοποιούνται διεθνώς και το πρωταρχικό μας όπλο κρύβεται στην digital κουλτούρα που έχουμε αναπτύξει στους κόλπους των χωρών-μελών της Κοινότητας, η οποία δύναται να μας οδηγήσει να “τρέξουμε” τις σχετικές εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακής καινοτομίας».

Η σημασία και δυναμική του Digital Markets Act

Ξεχωριστή μνεία έγινε και στον Κανονισμό για το Digital Markets Act (DMA) με στόχο τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και περισσότερων επιλογών για τους χρήστες, και εν τέλει την προστασία των επιχειρήσεων από τους λεγόμενους digital gatekeepers, οι οποίοι με τη σειρά τους ασκούν δυσανάλογη ισχύ έναντι των επιχειρηματικών χρηστών και των καταναλωτών τους.

Δια μέσω της εφαρμογής του DMA, αυτομάτως θα τίθενται σε «μαύρη λίστα» ορισμένες πρακτικές που χρησιμοποιούνται από μεγάλες πλατφόρμες που ενεργούν ως gatekeepers, επιτρέποντας στην Κοινότητα να διενεργήσει έρευνες αγοράς και να επιβάλει κυρώσεις για όσους εμφανίζουν συμπεριφορές που δεν έχουν συμμορφωθεί.

«Η συμφωνία για το DMA δίνει ένα σαφές μήνυμα στους ψηφιακούς γίγαντες: Οφείλετε να συμπεριφέρεστε ως συνεργάτες απέναντι στους καταναλωτές και τους επιχειρηματικούς χρήστες, προκειμένου να αποτελέσετε gatekeepers, εξυπηρετώντας το business τους», δήλωσε η Margrette Vestager.