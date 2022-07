Μασκ: Tweets για τον υποπληθυσμό μετά την είδηση ότι έκανε δίδυμα με υπάλληλό του

Πατέρας διδύμων ηλικίας οκτώ μηνών, τα οποία γεννήθηκαν από ανώτερο στέλεχος της startup τεχνητής νοημοσύνης του, Neuralink, είναι ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ανέφερε το Insider, επικαλούμενο δικαστικό έγγραφο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Μασκ και το στέλεχος ζήτησαν από δικαστή του Τέξας τον Απρίλιο να αλλάξει τα ονόματα των παιδιών ώστε να έχουν και τα δύο επώνυμά τους, ανέφερε το Insider. Το αίτημα έγινε δεκτό, σύμφωνα με την έκθεση.

Τα δύο μωρά ανεβάζουν τα συνολικά γνωστά παιδιά του Μασκ σε εννέα. Έχει υποστηρίξει την αύξηση του πληθυσμού ως μέρος του οράματός του για αποικισμό άλλων πλανητών.

Population of Mars is still zero people!

Σε μια σειρά από tweets μετά την ευρεία δημοσιοποίηση της είδησης, ο Έλον Μασκ διερωτήθηκε αρκετές φορές για τον υποπληθυσμό και μάλιστα για το αν η Tesla θα έπρεπε να σχεδιάσει ένα «ιδιαίτερα διαμορφώσιμο Robovan για επιβάτες και αποσκευές».

Ο ίδιος ανέφερε μέσω Twitter: «Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω την κρίση υποπληθυσμού. Η κατάρρευση του ποσοστού γεννήσεων είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο πολιτισμός».

Doing my best to help the underpopulation crisis.



A collapsing birth rate is the biggest danger civilization faces by far.