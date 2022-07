Υπέκυψε στα τραύματά του ο Σίνζο Αμπε, εκτελέστηκε από ένοπλο

Εφυγε από τη ζωή ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Αμπε, όπως μεταδίδει ο εθνικός φορέας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της χώρας NHK και αναμεταδίδει το Bloomberg. Ηταν πρωθυπουργός για 8 χρόνια και 8 μήνες, διάστημα που είναι ρεκόρ στην Ιαπωνία.

Υπενθυμίζεται ότι ένοπλος τον είχε πυροβολήσει σήμερα, καθώς εκφωνούσε ομιλία στη Νάρα, ενόψει των εκλογών για την ανανέωση της σύνθεσης της ιαπωνικής Γερουσίας, που διεξάγονται μεθαύριο Κυριακή.

Επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην ιαπωνική αστυνομία, το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι άνδρας ηλικίας περίπου σαράντα ετών συνελήφθη για απόπειρα φόνου και το όπλο που έφερε, κατασχέθηκε. Κατά πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου Fuji, ο δράστης είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού και το τουφέκι με το οποίο άνοιξε πυρ εναντίον του Σίνζο Άμπε ήταν χειροποίητο. Οι κανόνες για την οπλοκατοχή στην Ιαπωνία συγκαταλέγονται στους πιο αυστηρούς στον κόσμο.

NHK video shows the moment Shinzo Abe’s suspected attacker was stopped. Local media reporting a man in his 40s has been arrested on a charge of attempted murder #Abe #安倍晋三 pic.twitter.com/oMcDV31vfn