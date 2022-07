Ντομπρόβσκις: Η Κομισιόν χαμηλώνει τον πήχη για ανάπτυξη

Η Κομισιόν θα παρουσιάσει στο Eurogroup τις νέες προβλέψεις για την οικονομία της ευρωζώνης, οι οποίες θα δείξουν πιο αργή ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βλάντις Ντομπρόβσκις.

«Θα υπάρξουν κάποιες αναθεωρήσεις προς τα κάτω, ιδίως για την επόμενη χρονιά» ανέφερε ο Ντομπρόβσκις, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική.

«Ο πληθωρισμός θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω» σημείωσε σύμφωνα με το Reuters.

Οι προβλέψεις της Κομισιόν αναμένεται να δημοσιευτούν την Πέμπτη.

Τον Μάιο η Κομισιόν υποβάθμισε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη στην ευρωζώνη στο 2,7% τη φετινή χρονιά από 4% τον Φεβρουάριο.

Την ανησυχία του για μια ενδεχόμενη περικοπή παροχής φυσικού αερίου στην ΕΕ, εξέφρασε σήμερα ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, προσερχόμενος στο Eurogroup.

O Ιταλός Επίτροπος παραδέχτηκε ότι μια ενδεχόμενη περικοπή στη ροή του φυσικού αερίου, δεν θα έφερνε συνέπειες μόνο στην ανάπτυξη, αλλά μια γενικότερη δύσκολη κατάσταση. «Προετοιμαζόμαστε. Στις 20 Ιουλίου η Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρότασή της για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κατάστασης», ανέφερε ο Π. Τζεντιλόνι. Υπενθύμισε, επίσης, ότι στις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της η Επιτροπή είχε συμπεριλάβει ένα δυσμενές σενάριο με προβλήματα παροχής φυσικού αερίου, βάσει του οποίου η ανάπτυξη φέτος θα ήταν αρνητική. «Αυτή τη στιγμή δε βρισκόμαστε στο δυσμενές σενάριο, αλλά οι κίνδυνοι να πάμε προς τα εκεί αυξάνονται», δήλωσε ο Π. Τζεντιλόνι.

Στις 13 Ιουλίου η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις ενδιάμεσες προβλέψεις της για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη στην ΕΕ. Ερωτηθείς αν η ενεργειακή κρίση επηρεάζει τις οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής, ο Π. Τζεντιλόνι απάντησε ότι η αύξηση στις τιμές της ενέργειας επηρεάζουν τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα παραδέχτηκε ότι οι περικοπές της προσφοράς και οι πραγματικές ελλείψεις εφοδιασμού στην ενέργεια θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα της, προς το παρόν, «μειωμένης» και «βραδείας» ανάπτυξης. Σημείωσε πάντως ότι «δεν είμαστε σε αρνητικό έδαφος αυτή τη στιγμή», όσον αφορά την ανάπτυξη.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης καλούνται σήμερα να εξετάσουν τη μακροοικονομική κατάσταση εν μέσω «αβεβαιότητας», δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομίας. «Πλέουμε σε ταραγμένα νερά», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Χρειάζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συντονισμού, σταθερότητας και ευελιξίας», πρόσθεσε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσανατολίζει τα κράτη-μέλη προς μία δημοσιονομική πολιτική που θα μετατρέψει την καθολική στήριξη σε πιο στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, ενώ παράλληλα διατηρεί ενεργοποιημένη τη γενική ρήτρα διαφυγής από τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. «Σε γενικές γραμμές το μήνυμά μας είναι διαφοροποιήστε τις δημοσιονομικές πολιτικές σας ανάλογα με το επίπεδο του χρέους και επικεντρωθείτε σε μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής έκτακτης ανάγκης, σε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα», τόνισε σύμφωνα με το ΑΠΕ ο Π. Τζεντιλόνι.

