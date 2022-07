Νέο σοκ στις ΗΠΑ, στο 9,1% ο πληθωρισμός

Στο 9,1% επιταχύνθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, φτάνοντας σε φρέσκο υψηλό 41 ετών και συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 1981. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,3%, κάνοντας την πιο μεγάλη άνοδο από το 2005.

Βουτιά 300 μονάδων κάνουν τα futures του Dow, όπως μεταδίδει το CNBC, καθώς το αποτέλεσμα κινείται πιο ψηλά από το 8,8% ετησίως και το 1,1% μηνιαίως που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Τα futures του S&P 500 δείχνουν πτώση 1,4% ενώ του Nasdaq κατά 2,1%. Κατά 8,5 μονάδες βάσης ενισχύεται η απόδοση του 10ετούς Treasury, στο 3,04%. Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, το ευρώ έχασε το 1 προς 1 με το δολάριο, αλλάζοντας χέρια στο $0,998, για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2002.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε αυξηθεί κατά 8,6% σε ετήσια βάση, ποσοστό που ήταν ήδη το πιο υψηλό των τελευταίων 41 ετών -από τον Δεκέμβριο του 1981.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, σημείωσε άνοδο κατά 0,7% σε σύγκριση με ένα μήνα πριν και κατά 5,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, επίσης υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή αναμένεται να δώσουν ώθηση στις προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας (Fed) για αποκατάσταση της σταθερότητάς τους.

Ηδη τον περασμένο μήνα η Fed προχώρησε σε αύξηση επιτοκιών κατά 75 μονάδες βάσης, εγκαταλείποντας τα σχέδια για αύξησή τους κατά 50 μονάδες βάσης. Ηταν η πρώτη άνοδος, τέτοιου ύψους, από το 1994.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν επίσης σηματοδοτήσει την πρόθεσή τους να αυξήσουν τα επιτόκια σε ένα επίπεδο που θα αρχίσει να περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα έως το τέλος του έτους και να διατηρήσουν μια επιθετική προσέγγιση για τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής έως ότου υπάρχουν στοιχεία ότι οι μετρήσεις του πληθωρισμού επιβραδύνονται προς ρυθμό πιο συνεπή με τον στόχο του 2%της Fed.

Awful US inflation data

Headline at 9.1%, well above the median forecast of 8.8% and highest since 1991

Core also higher-than-expected.

Details appear equally worrisome

Bottom line: Further blow to economic and social well-being. Highlights Fed’s worst policy mistakes in decades