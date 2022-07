Βρετανία: Ιδρώνουν οι ρωσικές δυνάμεις στο Ντονμπάς

Η ρωσική επίθεση στην περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία εξακολουθεί να έχει ελάχιστα κέρδη, καθώς οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις διατηρούν τις γραμμές άμυνας, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η γέφυρα Αντονόφσκι στον ποταμό Δνείπερο, που επλήγη από ουκρανικές δυνάμεις, πιθανώς να χρησιμοποιείται όπως ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στο Twitter.

«Είναι πάρα πολύ πιθανό η γέφυρα να παραμένει σε χρήση, αλλά αποτελεί μία σημαντική αδυναμία για τις ρωσικές δυνάμεις», πρόσθεσε το υπουργείο στο καθημερινό δελτίο της ενημέρωσης για τις πολεμικές εξελίξεις στην Ουκρανία.

