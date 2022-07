Ρίσι Σουνάκ και Λιζ Τρας οι φιναλίστ για την πρωθυπουργία της Βρετανίας

Με 137 ψήφους ο τέως υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ και με 113 ψήφους η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας αναδείχθηκαν οι δύο μονομάχοι για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και την πρωθυπουργία της Βρετανίας.

Εκπαραθύρωσαν το δυνατό αουτσάιντερ Πένι Μόρνταντ, η οποία ήρθε οριακά τρίτη με 105 ψήφους στην τελευταία ψηφοφορία ανάμεσα στους βουλευτές των Τόρις.

Η ανατροπή εκτιμάται πως προήλθε καθώς οι υποστηρικτές της Κέμι Μπάντενοχ, που αποκλείστηκε χθες, κατευθύνθηκαν μονοκούκι στην Τρας. Ο νέος κάτοικος της Ντάουνιγκ Στριτ Νο 10 θα αναδειχθεί από ψηφοφορία στην οποία θα συμμετέχει η βάση του Κόμματος.

Thanks to everyone for all your hard work. We go forward together. pic.twitter.com/vJh2RlW0Rn