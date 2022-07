Σε ύφεση βαδίζει η ευρωζώνη το τρίτο τρίμηνο

Μη αναμενόμενη συρρίκνωση σημείωσε η επιχειρηματική δραστηριότητα της ευρωζώνης τον Ιούλιο, λόγω της επιταχυνόμενης ύφεσης της μεταποίησης και της σχεδόν στασιμότητας της ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών καθώς οι αυξημένες τιμές ώθησαν τους καταναλωτές να μειώσουν τις δαπάνες τους.

Ο σύνθετος δείκτης υπεύθυνων προμηθειών (PMI) της S&P Global, που θεωρείται καλός δείκτης της συνολικής οικονομικής υγείας και περιλαμβάνει και τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, υποχώρησε στο 49,4 τον Ιούλιο από 52,0 τον Ιούνιο, πολύ κάτω από όλες τις προβλέψεις οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters, που εκτιμούσαν πιο μέτρια πτώση στις 51,0 μονάδες. Το αποτέλεσμα είναι το πιο χαμηλό των τελευταίων 17 μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ένδειξη κάτω από το όριο των 50 δείχνει συρρίκνωση ενώ και η προκαταρκτική εκτίμηση του Ιουλίου ήταν η χαμηλότερη από τον Φεβρουάριο του 2021.

Ο σύνθετος δείκτης ΡΜΙ της Γερμανίας χτύπησε χαμηλό 25 μηνών αυτό τον μήνα, στις 48 μονάδες, ενώ της Γαλλίας έφτασε στο πιο χαμηλό των τελευταίων 16 μηνών, στις 50,6.

«Η Γερμανία βρίσκεται τώρα σε τεχνική ύφεση», δήλωσε ο Κλάους Βίστεσεν, επικεφαλής οικονομολόγος της ευρωζώνης στην Pantheon Macroeconomics.





«Η οικονομία της ευρωζώνης φαίνεται έτοιμη να συρρικνωθεί το τρίτο τρίμηνο, καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα υποχώρησε τον Ιούλιο και οι forward δείκτες υποδηλώνουν ότι τα χειρότερα έρχονται τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global.

«Εξαιρώντας τους μήνες του lockdown λόγω της πανδημίας, η συρρίκνωση του Ιουλίου είναι η πρώτη που σηματοδοτείται από τον PMI από τον Ιούνιο του 2013, και δείχνει ύφεση της οικονομίας με τριμηνιαίο ρυθμό 0,1%».

Δημοσκόπηση του Reuters που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα προέβλεψε ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτυχθεί κατά 0,2% αυτό το τρίμηνο.

Ο πληθωρισμός στη νομισματική ένωση ήταν 8,6% τον περασμένο μήνα, ενώ την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, επιβεβαιώνοντας ότι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό υπερισχύουν πλέον των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη.

Ο PMI που καλύπτει τον κυρίαρχο κλάδο υπηρεσιών του μπλοκ υποχώρησε σε χαμηλό 15 μηνών και τις 50,6 μονάδες τον Ιούλιο από 53,0 έναν μήνα πριν -χαμηλότρα από όλες τις προβλέψεις δημοσκόπησης του Reuters που έδειχναν πτώση στις 52,0.

Η κρίση κόστους διαβίωσης έχει κρατήσει τους καταναλωτές επιφυλακτικούς και έχουν περικόψει τις μη βασικές δαπάνες. Ετσι ο δείκτης νέων επιχειρήσεων υπηρεσιών μειώθηκε στο 48,4 από 51,8, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους.

